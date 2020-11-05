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    Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu sildirdi

    Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu sildirdi

    Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2.3 milyon 'Özel Çekme Hakkı' tutarında nakit, Somali'nin kuruluşa birikmiş borcunun silinmesi için kullanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 23:21
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 23:22
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    Türkiye, Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi amacıyla, IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2 milyon 300 bin Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakit hibe verilmesini kararlaştırdı.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine, '4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun' kapsamında karar verildi.

    SOMALİ'NİN BORÇLARI SİLİNDİ

    Resmi Gazete'nin ilgili bölümünde 'Milletlerarası Andlaşma' başlığında, "Somali Federal Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonuna Olan Vadesi Geçmiş Borçlarının Silinebilmesi Amacıyla Fonun İhtiyat Hesaplarında Biriken Ülkemiz Payından 2.372.189 Özel Çekme Hakkı (SDR) Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine Dair 5/10/2020 Tarihli İlişik Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3176)” denildi.

    Türkiye, Somali nin IMF ye olan borcunu sildirdi #1

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

    Somali Meclis Başkanı Baş Danışmanı Abdulkadir Mohamed Nur sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a borçların silinmesi sebebiyle teşekkür etti.

    Türkiye, Somali nin IMF ye olan borcunu sildirdi #2

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