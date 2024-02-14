Türkiye sorun yaşadığı tüm ülkelerle tek tek sorunlarını çözdü Dış politikada stratejik olarak anlaşmazlık yaşadığı ülkelerle olumlu görüşmeler yürüten Türkiye, arada soğuk rüzgarların estiği Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ermenistan ile yeni dönemde ilişkilerini güçlendirdi.

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Türkiye, dış politikada yeni bir sayfa açtı.

Özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Karabağ'da, Afrika'da, Karabağ'da ve Körfez'de Türkiye karşıtı yürütülen politikalar, birçok ülke ile ilişkileri germişti.

Çıkarlarını ve sınır güvenliğini diğer ülkelerle ilişkilerin üstünde tutan Türkiye daha sonra ılımlı adımlara aynı şekilde karşılık verdi.

Böylelikle Türkiye ile arasında soğuk rüzgarlar esen ülkeler arasında yeni bir döneme girildi.

Önce Karabağ'ı 30 yıldır işgal altında tutan Ermenistan ile karşılıklı adımlar atıldı ve yeni dönemin kapısı aralandı.

Ermenistan ile anlaşmazlıklar çözüldü

Bu kapsamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni'ne katıldı.

Ayrıca Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 1 Temmuz 2022'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada iki ülke arasındaki Alican Sınır Kapısı'ndan Türkiye'yi ve Ermenistan'ı ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişi konusunda mutabakata varıldı.

Alican Sınır Kapısı daha sonra ise ilk kez 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kullanıma açıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerde yeni dönem: Ticaret hacmi geliştirildi

Ermenistan'ın ardından Türkiye, Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la da ilişkileri düzeltti.

İki ülke liderleri arasında karşılıklı yapılan ziyaretlerle, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler iyice geliştirildi.

Daha sonra ise iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmek için "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesinin ardından Suudi Arabistan ile de ilişkiler yeniden rayına oturtuldu.

Suudi Arabistan ile karşılıklı ziyaretler: 10 milyar dolarlık hedefe doğru emin adımlarla ilerleniyor

Bu kapsamda; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Muhammed Bin Selman, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda oldukça istekliydi.

Diğer yandan iki ülke arasında yapılan anlaşmalarla ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedeflendi ve bu yönde adımlar atılmaya başlandı.

Son olarak 12 yıllık bir aranın ardından Mısır'la olan ilişkilerde de yeni dönemin kapısı aralandı.

Mısır ile karşılıklı adımlar atılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır’a son ziyaretini 2012 yılında gerçekleştirmişti.

Daha sonra iki ülke arasındaki ilişkiler yıllar sonra karşılıklı atılan adımlarla yeni bir döneme girdi.

Önce Ankara ve Kahire'den heyetler, istikşafi görüşmeler için bir araya geldi.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir araya geldiler

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez bir araya gelerek el sıkıştı.

İki lider daha sonra Kasım ayında Suudi Arabistan ve Eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi de dahil olmak üzere farklı ülkelerde bir araya geldi.

İki ülkenin dışişleri bakanları da 2023'te birçok kez bir araya gelirken, Temmuz 2023'te karşılıklı büyükelçiler atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl aradan sonra Mısır'da

Son olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Sisi'nin daveti üzerine Mısır'a gitti.

İki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırılırken, Türkiye ve Mısır'ın hem ticaret hem de diplomatik alanda yeni bir rüzgar yakalayacağı öngörülüyor.