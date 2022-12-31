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    Türkiye, su krizi ve gıda kıtlığı sinyalleri veriyor

    Yağışların etkili olmaması nedeniyle açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Amin Birpınar, "Ocak ayı böyle giderse elimizde sadece şubat ayı kalır" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 14:29
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    Türkiye, su krizi ve gıda kıtlığı sinyalleri veriyor

    Türkiye kurak bir yıl geçirdi.

    Kış mevsimi yurt genelinde şiddetli hissedilmezken, bahar aylarında da yeterli yağış olmadı.

    Aralık ayında umutlar artarken, beklenen yağışlar bu ayda da gerçekleşmedi.

    Bunun üzerine özellikle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar kırmızı alarm vermeye başladı.

    Hububat ekimini olumsuz etkiledi

    Bu durum kuraklığa sebep olarak, buğday ve arpa gibi hububat ekimine de olumsuz yansıdı.

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Amin Birpınar, tehlikenin boyutuna dair açıklamalarda bulundu.

    Türkiye, su krizi ve gıda kıtlığı sinyalleri veriyor #1

    "Ocak ayı böyle giderse elimizde sadece şubat ayı kalır"

    Küresel iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara değinen Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Hava olayları çok garipleşti. Türkiye genelinde yağış yok. Sıcaklıklar normalin çok üstünde. Böyle devam etmesi halinde metropol şehirlerde büyük su krizi olur. İçme suyu barajları kritik seviyenin altında seyrediyor. Ocak ayı böyle giderse elimizde sadece şubat ayı kalır.

    "Problem ortak, çözüm de ortak bulunmalı"

    Kuraklık ve su kıtlığı gıda kıtlığını doğurur. Gıda kıtlığı başka sosyal olayları tetikler. Özellikle iklim değişikliği dolayısıyla oluşacak doğudan batıya ve güneyden kuzeye iklim göçlerini ortaya çıkartacaktır. Problem ortak, çözüm de ortak bulunmalı. BM’ye çok iş düşüyor."

    Türkiye, su krizi ve gıda kıtlığı sinyalleri veriyor #2

    Türkiye, su krizi ve gıda kıtlığı sinyalleri veriyor #3

    Türkiye, su krizi ve gıda kıtlığı sinyalleri veriyor #4


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