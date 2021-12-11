Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı

Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırındaki 'Günyurdu-1' kuyusunda, 1310 metre derinlikteki petrol keşfi için 35 günlük sondaj çalışması yapıldığı belirtildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Suriye sınırında petrol keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı.

35 GÜN SONDAJ YAPILDI

Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan 'Günyurdu-1' kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldığı öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO'nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları ise devam ediyor.

Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedildi VİDEO ARŞİV

TPAO, KEŞFİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin´in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.

"MİLLİ ENERJİDE GÜÇLÜ TÜRKİYE"

TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin´in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi.