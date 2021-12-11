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    Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı

    Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırındaki 'Günyurdu-1' kuyusunda, 1310 metre derinlikteki petrol keşfi için 35 günlük sondaj çalışması yapıldığı belirtildi.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 17:41
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    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Suriye sınırında petrol keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı.

    35 GÜN SONDAJ YAPILDI

    Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan 'Günyurdu-1' kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldığı öğrenildi.

    ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO'nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları ise devam ediyor.

    Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedildi VİDEO ARŞİV

    Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı #1

    TPAO, KEŞFİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

    TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin´in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.

    Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı #2

    "MİLLİ ENERJİDE GÜÇLÜ TÜRKİYE"

    TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin´in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi.

    Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı #3

    Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı #4

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