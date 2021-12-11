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- Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı
Türkiye-Suriye sınırında keşfedilen petrol için, 35 gün sondaj yapıldı
- DHA
- 11.12.2021 - 17:28
- Güncelleme : 11.12.2021 - 17:41
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Suriye sınırında petrol keşfi gerçekleştirdiğini açıkladı.
35 GÜN SONDAJ YAPILDI
Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan 'Günyurdu-1' kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldığı öğrenildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO'nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları ise devam ediyor.
Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedildi VİDEO ARŞİV
TPAO, KEŞFİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU
TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Mardin´in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.
"MİLLİ ENERJİDE GÜÇLÜ TÜRKİYE"
TPAO'nun Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif! Mardin´in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye!" denildi.