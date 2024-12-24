Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını inceleyecek heyet gönderiyor

DHA

Türkiye, Suriye ile yeniden inşa ve kalkınma için yakın ilişki içerisinde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ALTYAPIYI İNCELEYECEK EKİP GİDİYOR

Bakan Bayraktar, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Enerji Bakanlığı'ndan bir heyet, en yakın zamanda Suriye'ye gidecek. Elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacak, iş birliği ve yardım konuları ele alınacak. Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun, elektrik; bunun sağlanması için formül üretilecek." dedi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini aktaran Bayraktar, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir." diye konuştu.