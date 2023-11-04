Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını açıkladı.

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 29'uncu gününde...

Savaş süresince havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanıyor.

Öyle ki sivillerin sıkça hedef alındığı bölgede, can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor.

Öte yandan İsrail'in başkenti Tel Aviv de saldırılarda hedef oluyor.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"İstişarelerde bulunmak üzere..."

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Ankara'ya çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır."

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