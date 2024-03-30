Türkiye tercihini yapacak! İşte ilçe ilçe İstanbul'da seçmen sayısı: Zirvede o ilçe var

Yerel seçimlerde milyonlar sandık başına gidecek.
Yurt genelinde seçim heyecanı yaşanırken, okullar da oy kullanımına hazırlandı.
Öte yandan oy kullanacak seçmen sayısı da tespit edildi.
Seçmen sayısı azaldı
İstanbul'da geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 milyon 350 bin 971 kişi oy kullandı.
Bu yıl ise seçmen sayısı 36 bin 455 azalarak 11 milyon 314 bin 516 oldu.
İşte ilçe ilçe seçmen sayısı...
Adalar: 13 bin 682
Arnavutköy: 225 bin 240
Ataşehir: 314 bin 652
Avcılar: 302 bin 286
Bağcılar: 511 bin 524
Bahçelievler: 420 bin 18
Bakırköy: 167 bin 960
Başakşehir: 324 bin 937
Bayrampaşa: 199 bin 743
Beşiktaş: 132 bin 536
Beykoz: 186 bin 911
Beylikdüzü: 274 bin 115
Beyoğlu: 165 bin 518
Büyükçekmece: 198 bin 947
Çatalca: 62 bin 666
Çekmeköy: 213 bin 259
Esenler: 308 bin 902
Esenyurt: 642 bin 455
Eyüpsultan: 309 bin 535
Fatih: 262 bin 108
Gaziosmanpaşa: 353 bin 813
Güngören: 194 bin 56
Kadıköy: 385 bin 32
Kağıthane: 329 bin 356
Kartal: 365 bin 152
Küçükçekmece: 568 bin 584
Maltepe: 395 bin 769
Pendik: 545 bin 549
Sancaktepe: 344 bin 529
Sarıyer: 259 bin 165
Silivri: 149 bin 568
Sultanbeyli: 246 bin 458
Sultangazi: 374 bin 689
Şile: 37 bin 354
Şişli: 201 bin 665
Tuzla: 208 bin 680
Ümraniye: 529 bin 842
Üsküdar: 401 bin 184
Zeytinburnu: 187 bin 77.
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