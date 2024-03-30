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Türkiye tercihini yapacak! İşte ilçe ilçe İstanbul'da seçmen sayısı: Zirvede o ilçe var

Türkiye tercihini yapacak! İşte ilçe ilçe İstanbul'da seçmen sayısı: Zirvede o ilçe var 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul'daki seçmen sayısında zirvede yer alan ilçe 642 bin 455 ile Esenyurt oldu.