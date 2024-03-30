Türkiye tercihini yapacak! İşte ilçe ilçe İstanbul'da seçmen sayısı: Zirvede o ilçe var
ensonhaber.com

Yerel seçimlerde milyonlar sandık başına gidecek.

Yurt genelinde seçim heyecanı yaşanırken, okullar da oy kullanımına hazırlandı.

Öte yandan oy kullanacak seçmen sayısı da tespit edildi.

Seçmen sayısı azaldı

İstanbul'da geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 milyon 350 bin 971 kişi oy kullandı.

Bu yıl ise seçmen sayısı 36 bin 455 azalarak 11 milyon 314 bin 516 oldu.

İşte ilçe ilçe seçmen sayısı...

Adalar: 13 bin 682

Arnavutköy: 225 bin 240

Ataşehir: 314 bin 652

Avcılar: 302 bin 286

Bağcılar: 511 bin 524

Bahçelievler: 420 bin 18

Bakırköy: 167 bin 960

Başakşehir: 324 bin 937

Bayrampaşa: 199 bin 743

Beşiktaş: 132 bin 536

Beykoz: 186 bin 911

Beylikdüzü: 274 bin 115

Beyoğlu: 165 bin 518

Büyükçekmece: 198 bin 947

Çatalca: 62 bin 666

Çekmeköy: 213 bin 259

Esenler: 308 bin 902

Esenyurt: 642 bin 455

Eyüpsultan: 309 bin 535

Fatih: 262 bin 108

Gaziosmanpaşa: 353 bin 813

Güngören: 194 bin 56

Kadıköy: 385 bin 32

Kağıthane: 329 bin 356

Kartal: 365 bin 152

Küçükçekmece: 568 bin 584

Maltepe: 395 bin 769

Pendik: 545 bin 549

Sancaktepe: 344 bin 529

Sarıyer: 259 bin 165

Silivri: 149 bin 568

Sultanbeyli: 246 bin 458

Sultangazi: 374 bin 689

Şile: 37 bin 354

Şişli: 201 bin 665

Tuzla: 208 bin 680

Ümraniye: 529 bin 842

Üsküdar: 401 bin 184

Zeytinburnu: 187 bin 77.