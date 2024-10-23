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Haber Merkezi

Türkiye'de barış rüzgarları eserken bomba sesleri yükseldi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) 3 terörist, ellerindeki ağır silahlarla saldırdı.

3 patlamanın yaşandığı ve çatışmanın çıktığı TUSAŞ'a güvenlik güçleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre şehit ve yaralıların olduğu saldırının ardından ciddi soru işaretleri cevap beklerken saldırının zamanlaması dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DE BARIŞ RÜZGARI

Bu kapsamda ekim ayının başından itibaren başlayan Türkiye'deki barış ve yumuşama döneminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye el uzattı.

Orta Doğu'da yayılan gerilim ve sesi yükselen savaş çanlarını işaret eden Bahçeli, sınır içinde birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli, Öcalan'dan TBMM'deki DEM Grubu'Nda konuşarak örgütü lağvettiğini duyurmasını istedi.

Bu çağrı Türkiye'de büyük heyecan doğururken, 40 yılı aşkın süredir akan kanın durabileceği noktasında önemli bir kanaatin hakim olmasını sağladı.

ERDOĞAN BRICS ZİRVESİ'NDE

Türkiye'de bu barış ve kardeşlik havası eserken Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da Türkiye'yi önemli bir toplantıda temsil etmek üzere Tataristan'a gitti.

Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Tataristan'a giden Erdoğan, burada küresel ekonomide önemi bir role sahip ülkelerin yanında Türkiye'yi temsil edecek.

İSTANBUL'DA SAVUNMA SANAYİİ FUARI

Bu iki gelişmenin yanında saldırı anlarında İstanbul'da önemli bir fuar düzenleniyordu.

Türkiye'nin savunma sanayiinin dünya çapında marka hale geldiği bu süreçte, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı 2. gerçekleştirilirken yine savunma sanayiinde önemli bir yeri olan TUSAŞ hedef alındı.

Türkiye'nin bu alanda dünya çapında birçok temsilciyi ağırladığı, kendi ürünlerini sergilediği fuar devam ederken Ankara'da bombaların patlaması akıllara yine karanlık güçleri getirdi.

İSRAİL-ABD İŞ BİRLİĞİ ŞÜPHELERİ

Türkiye, savunma sanayisinde dünyaya meydan okurken, İsrail Gazze'deki katliamını tüm bölgeye yaymaya çalıştığı süreçte Türkiye mazlumların yanında dik durarak iç güvenliğini sağlama almaya çalışırken uğradığı bu saldırı, İsrail-ABD iş birliği şüphelerini artırdı.