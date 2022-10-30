Türkiye, Ukrayna ve BM arasında tahıl koridoru anlaşması

Türkiye, Ukrayna ve BM arasında tahıl koridoru anlaşması

Tahil koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda Türkiye, Ukrayna ve BM delegasyonları arasında anlaşmaya varıldı.

Rusya, Ukrayna limanlarından Karadeniz yoluyla gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını açıklamıştı.

Saldırılar sonrası anlaşma askıya alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz donanmasının desteğiyle Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan Karadeniz filosuna ait gemilere insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

Ukrayna tarafı, Türkiye ve BM ile anlaştı

BM, Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahil koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Açıklamada, Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği belirtildi.