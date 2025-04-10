Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı sunum yapacak

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine yaklaştı.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki Birleşmiş Milletler, diğer uluslararası kuruluşlar, üçüncü devletlerin varlığı ve faaliyetlerine ilişkin sorumluluklarıyla ilgili danışma görüşü sürecinde 40 devlet ve 4 uluslararası kuruluşun sözlü sunum yapacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN SUNUMU 30 NİSAN'DA

Dışişleri Bakanlığı tarafından temsil edilecek Türkiye'nin 30 Nisan Çarşamba günü sunumunu gerçekleştireceği kaydedildi.

Sözlü duruşmaların 28 Nisan'dan 2 Mayıs'a kadar Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi olan Lahey'deki Barış Sarayı'nda kamuya açık şekilde yapılacağı aktarılan açıklamada İsrail'in sözlü sunum yapacak ülkeler arasında yer almadığı belirtildi.

Sözlü sunumlara katılacak uluslararası kuruluşların İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Genel Sekreterliği, Arap Ligi ve Afrika Birliği olduğu kaydedildi.

45 ÜLKE VE 4 KURULUŞ YAZILI BEYANDA BULUNDU

İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik kısıtlamalarının ardından Norveç'in girişimi ve Türkiye'nin de desteğiyle BM Genel Kurulu'nun UAD'den danışma görüşü talep etme süreci başlatılmıştı.

Daha önce aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 45 devlet ve uluslararası kuruluş yazılı beyanlarını Divan Yazmanlığı'na sunmuştu.

Yazılı beyan sunan ülkeler ve kuruluşlar arasında Malezya, Rusya, Pakistan, Katar, Slovenya, İspanya, Macaristan, Güney Afrika, İrlanda, Suudi Arabistan, Ürdün, Lüksemburg, İran, Endonezya, Çin, Hollanda, Brezilya, Cezayir, Belçika, Tunus, Norveç, Mısır, İsrail, Fransa, Polonya, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika yer almıştı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırma kararı 31 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girmişti.

Türkiye, BM Genel Kurulu'nun 19 Aralık 2024 tarihli ve 'İsrail Devleti'nin Birleşmiş Milletler, diğer uluslararası örgütler ve üçüncü devletlerin mevcudiyeti ve faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri' hakkında UAD danışma görüşü talebine yazılı beyanda bulunmuştu.

Türkiye'nin yazılı beyanında BM'ye üye devletlerin sorumlulukları, BM'nin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları ile İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yükümlülüklerine ilişkin beyanlar yer almıştı.