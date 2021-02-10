Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Milli Uzay Projesi'nin tanıtılmasının ardından Türkiye Uzay Ajansı Başkanı kimdir? sorusu vatandaşların merak konusu oldu. Peki Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Projesi kapsamındaki çalışmalarına adım attı.

Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerini açıklaması üzerine Türkiye Uzay Ajansı arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Akabinde ise Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? sorusu gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, 2018 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

İşte Serdar Hüseyin Yıldırım hakkında merak edilenler..

TUA BAŞKANI SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM KİMDİR?

1961 yılanda İstanbul Üsküdar'da doğan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okudu.

1980'de Berlin Teknik Üniversitesine yatay geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını Havayolu İşletmeciliği dalında tamamlayarak 1987 yılında yurda dönen Yıldırım, askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında yedek subay olarak yaptı.

1989 yılında havacılık sektöründe göreve başlayan Yıldırım, çeşitli havayollarında yönetici olarak 12 yıl görev yaptı. Daha sonra yurt dışında çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yapan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadir Has Üniversitesinde 5 yıl süreyle havayolu işletmeciliği dersi verdi.

2015 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne atanan Yıldırım, 2016 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında müşavir olarak görevlendirildi.

Yıldırım, 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

İngilizce ve Almanca bilen Serdar Hüseyin Yıldırım, evli ve 4 çocuk babasıdır.