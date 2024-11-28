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Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu toplandı

Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu toplandı Avrupa Parlamentosu'nda yapılan ve iki gün sürecek toplantıda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci ve ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor.