Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu toplandı

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda 81. kez toplandı.
İki gün sürecek toplantıda Türkiye tarafını İstanbul Milletvekili ve Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu tarafını AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkanı AP Milletvekili Emmanouil Kefaloggianni temsil ediyor.
Toplantıya AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katılıyor.
KATILIM SÜRECİ GÖRÜŞÜLÜYOR
Toplantıda Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ve ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor.
AP ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Ankara Anlaşması çerçevesinde geliştirilen iş birliği ve temasları kolaylaştırmak, Türkiye-AB ilişkilerini siyasi yönden incelemek amacıyla kurulmuş bir mekanizma olan Karma Parlamento Komisyonu, TBMM’nin ve AP’nin eşit sayıda temsilcisinden oluşuyor.
Son Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı 19-20 Aralık 2023'te Ankara’da düzenlenmişti.
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