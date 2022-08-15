Türkiye ve ABD, F-16 görüşmelerinin dördüncüsü için bir araya geldi

Askeri heyet, F-16 savaş uçağı alımı ve modernizasyonu sürecine ilişkin görüşmeler için ABD'ye gitti.

Türkiye, Eylül 2021'de ABD'den F-16 ve modernizasyon kitleri talep etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 savaş uçağı teslim etme taahhüdünün ardından ikili teknik görüşmelerin yeniden gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Türk heyeti F-16'lar için ABD'de

Bunun üzerine Türk askeri heyeti, bir dizi toplantı gerçekleştirmek amacıyla ABD'ye gitti.

Görüşmede teknik ayrıntılar konuşulacak

Washigton'da yapılacak toplantılarda, Türkiye'ye yapılacak olan savaş uçağı satışının teknik ayrıntıları ele alınacak.

6 milyar dolarlık anlaşmada modernizasyon kitlerinin satışı da yer alacağı belirtildi.

ABD'ye resmi teklif mektubu iletilmişti

Türkiye, 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD'ye resmi teklif mektubu iletmişti.

MSB’den F-16 duyurusu: Teknik heyet ABD’ye gitti

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda ise “ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir.” denildi.