Türkiye ve ABD, Filistin'de iki devletli çözüm konusunda mutabık kaldı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hakan Fidan görüşmesinden olumlu sonuç çıktı. İki devletli çözümde mutabık kalınırken sivillerin hedef alınmaması ve insani yardım konusunda da görüş birliği sağlandı.

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İsrail-Filistin savaşında ateşkes çabaları sürüyor.

Türkiye, bu konuda uluslararası kamuoyunu canlı tutmaya çalışıyor.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'de.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşını kabul etti.

İki bakanın Dışişleri Bakanlığında saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından iki bakan da açıklama yapmazken, görüşmenin içeriğine ilişkin devlet yetkilileri kamuoyunu bilgilendirdi.

Gazze başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı

Alınan bilgiye göre görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmede ABD’li mevkidaşına, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sivillerin korunması ve insani yardım konusunda görüş birliği

Görüşmede sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki bakan da görüş birliği içinde olduklarını teyit etti.

İki devletli çözümde mutabık kalındı

Bu kapsamda Türkiye ve ABD, Gazze’de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık kaldı. Görüşmede ayrıca iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği vurgulandı.

"Sivillerin hedef alınması kabul edilemez"

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a Gazze’de sivil hedeflerin bombalanmasının, altyapının tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğuna da dikkati çekti.