Türkiye ve ABD hazine bakanlıkları, mali suçlarla mücadeleyi görüştü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile iki ülke arasındaki mali suçlarla mücadele konusunda görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye ve ABD arasında mali suçlarla mücadelede yeni bir adım atıldı.

İki ülkenin hazine bakanlığı yardımcıları düzeyinde bir görüşme gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo başkanlığındaki heyet, bakanlığı ziyaret ederek, Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile önce baş başa daha sonra da heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki mali suçlarla mücadele konusundaki teknik ve ekonomik iş birliği değerlendirildi ve bu konuda sağlanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Enflasyon ve fiyat stabilizasyonu

Ayrıca güncel küresel ekonomik gelişmeler, dünyada yükselen enflasyon ve fiyat stabilizasyonu için birlikte atılabilecek adımlar da gündeme geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji maliyetleri ve bunun doğrudan etkileri ele alındı ve her iki taraf da dünya ekonomisine etkilerin azaltılması için bu konuda atılabilecek adımlar hakkında görüşlerini beyan etti.

DHA'nın haberine göre Elitaş tarafından Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barışın bir an önce sağlanması noktasında takındığı tavır da anlatıldı.

Yeni görüşmeler için mutabık kalındı

Ayrıca bu hafta içinde Ukrayna tahıllarının tekrar küresel ekonomik siteme dahil edilmesinin de söz konusu çabaların somut çıktısı olduğu vurgulandı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerde, her iki bakan yardımcısı da mali suçlarla mücadelede teknik konularda sağlanan ilerlemeden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Teknik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için daha yakın ve sık görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındı.





