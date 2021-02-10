Milli Savunma Bakanlığı, faaliyetle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Karadeniz'de geçiş eğitimi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı "TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında Karadeniz'de ikili deniz eğitimleri icra edildi.

KARADENİZ UYUMU HAREKATI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar ile ABD deniz karakol uçağının da katıldığı eğitimle, iki ülke deniz kuvvetleri unsurları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, birlikte çalışabilirliğe katkı sağlanması amaçlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "bölgesel sahiplik" prensibi çerçevesinde Karadeniz barış ve güvenliğine katkı sağlamak için 1 Mart 2004'ten beri Karadeniz Uyumu Harekatı'nı sürdürüyor.

Türkiye ve ABD, Karadeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi ViDEO

KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİ

Harekat kapsamında fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçakları ile Karadeniz'de sancak ve varlık gösteriliyor, keşif ve gözetleme icra ediliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri, planlı faaliyetleri kapsamında Karadeniz'e intikal eden NATO, dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurlarıyla her fırsatta ortak eğitim ve tatbikatlar yaparken, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin gerçekleştirdiği tatbikatlara düzenli katılıyor.