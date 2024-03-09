Türkiye ve ABD'den ortak Gazze açıklaması

AA

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesi için diplomatik görüşmeler düzenleniyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony J. Blinken Stratejik Mekanizma toplantısından bir araya geldi.

Gündemde savaş var

İkilinin görüşmesinde abluka altındaki Gazze için insani yardım ve ateşkes konuları gündeme getirildi.

Türkiye ile ABD'den ortak Gazze açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu başlıklara yer verildi:

İnsani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemi vurgulandı

Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı iş birliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır. Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır.



Taraflar iki ülkenin savunma sanayi iş birliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur.



Taraflar ekonomik işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek üzere mevcut ikili forumları geliştirmenin önemini bir kez daha teyit etmiştir.