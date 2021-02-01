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Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden Kars'ta Kış Tatbikatı

Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden Kars'ta Kış Tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı, iki ülkenin düzenleyeceği tatbikatla ilgili açıklama yaptı.