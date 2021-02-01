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    Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden Kars'ta Kış Tatbikatı

    Milli Savunma Bakanlığı, iki ülkenin düzenleyeceği tatbikatla ilgili açıklama yaptı.
    • AA
    • 01.02.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 15:59
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    Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden Kars'ta Kış Tatbikatı

    Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin "Kış Tatbikatı" hazırlıkları, Kars'ta devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı.

    İKİ ÜLKEDEN TATBİKAT

    Açıklamada, 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile müşterek icra edilecek "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nın hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, Mehmetçik'in hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdiği kaydedildi.

    Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden, Kars'ta Kış Tatbikatı ViDEO

    Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden Kars ta Kış Tatbikatı #1

    Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden Kars ta Kış Tatbikatı #2

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