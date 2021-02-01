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- Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden Kars'ta Kış Tatbikatı
Türkiye ve Azerbaycan askerlerinden Kars'ta Kış Tatbikatı
Milli Savunma Bakanlığı, iki ülkenin düzenleyeceği tatbikatla ilgili açıklama yaptı.
- AA
- 01.02.2021 - 15:30
- Güncelleme : 01.02.2021 - 15:59
Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin "Kış Tatbikatı" hazırlıkları, Kars'ta devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı.
İKİ ÜLKEDEN TATBİKAT
Açıklamada, 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile müşterek icra edilecek "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nın hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Mehmetçik'in hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdiği kaydedildi.
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