Türkiye ve çevresinde 2 yılda 107 binden fazla deprem meydana geldi

Haber Merkezi

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremi 6 Şubat'ta yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, geniş coğrafyada hissedildi ve 11 il etkilenerek adeta enkaza döndü.

Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, depreme kurban verilen canlar yurt genelindeki törenlerle anılıyor.

2 YILDA 107 BİN 439 DEPREM

Büyük felaketin üzerinden geçen iki yılda, Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi bu depremlerin 73 bin 402’sinin Kahramanmaraş depremlerinin artçısı olduğunu açıkladı.

DEPREM OLMAYAN YER NEREDEYSE YOK

Merkezden yapılan açıklamada bu depremlerin 734’ünün büyüklüğünün 4’ün üzerinde olduğu kaydedildi.

AFAD’ın hazırladığı grafikte, Türkiye genelinde deprem olmayna şehir sayısının neredeyse "yok" denecek kadar az olduğu görüldü.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede büyük bir sismik hareketlilik yaşandığını belirten AFAD, bu süreçte yaşanan artçı depremlerin büyük bir kısmının yer kabuğundaki gerilimi boşaltmaya devam ettiğini bildirdi.

Uzmanlar, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini belirterek, deprem bölgesindeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

TÜRKİYE YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA YER ALIYOR

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle deprem riski yüksek ülkeler arasında bulunuyor.

AFAD ve ilgili kurumlar, deprem izleme çalışmalarını sürdürerek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.