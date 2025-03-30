Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz paylaşımda bulundu.

"Diktatör Erdoğan, antisemitik yüzünü ortaya koydu. Erdoğan'ın hem bölge hem de kendi halkı için tehlikeli olduğu son günlerde ortaya çıktı. Umarız NATO üyeleri bunu anlarlar, hatta mümkünse bir an önce anlarlar" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ GECİKMEDİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Saar'ın paylaşımına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz" ifadesinin kullanıldığı açıklamada söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

"İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI MASUMLARIN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu tutumun İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz.