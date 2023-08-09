Türkiye ve İngiltere arasında göçle mücadelede iş birliği anlaşması İngiltere hükümeti, Türkiye ile yasadışı göçle mücadele kapsamında iş birliği yapacağını duyurdu.

DHA

Türkiye son dönemde yasa dışı göçle mücadelesine hız verdi.

Sınırlardaki denetimler ve şehirlerdeki kontroller artırılı.

Bu kapsamda binlerce kaçak göçmen sokaklardan toplanarak ya sınır dışı edildi ya da bu amaçla belirli yerlere yerleştirildi.

Göçle mücadelede İngiltere-Türkiye iş birliği

Yasa dışı göçle mücadelede Türkiye artık bu alandaki en etkili şekilde çalışan ülkelerden biri olan İngiltere ile iş birliği yapacak.

İngiltere hükümeti, Türkiye ve İngiltere’nin yasadışı göçle mücadele kapsamında iş birliği yapacağını ve bu kapsamda atılacak adımları açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, “Türkiye ve Birleşik Krallık, göç alanında birlikte çalışma ve transit ülkelerle işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılıklarını yinelemektedir” denildi.

Göçmen kaçakçıları ile etkili mücadele

İngiltere hükümetinden iş birliğine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: