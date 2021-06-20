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Türkiye ve İspanya arasında yarın ikili görüşme yapılacak

Türkiye ve İspanya arasında yarın ikili görüşme yapılacak

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular ve Avrupa Birliği (AB) istişarelerinin yarın her iki ülke bakan yardımcıları arasında gerçekleşeceğini açıkladı.