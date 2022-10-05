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Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri görüştü

Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri görüştü

Adalet Bakanlığı heyeti, İsveç Adalet Bakanlığı temsilcileri ile bir araya gelerek, iadesi talep edilen PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin dosyaları gündeme getirdi.