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    Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri görüştü

    Adalet Bakanlığı heyeti, İsveç Adalet Bakanlığı temsilcileri ile bir araya gelerek, iadesi talep edilen PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin dosyaları gündeme getirdi.
    • 05.10.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:25
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    Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri görüştü

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantıları kapsamında; Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri, Ankara'da bir araya geldi.

    Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda bakanlık heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, başkanlık etti. Toplantı, 7 saat sürdü.

    PKK ve FETÖ mensuplarının iadesi istendi

    Toplantıda; PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin iade dosyaları gündeme getirilerek, terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi talep edildi.

    İade talepleri daha önce reddedilen PKK mensubu isimler hakkındaki talepler de yeniden gündeme getirildi.

    Listede üst düzey FETÖ üyeleri bulunuyor

    Türkiye'nin İsveç'ten iade talepleri arasında; FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz bulunuyor.

    Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri görüştü #1


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