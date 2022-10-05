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- Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri görüştü
Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri görüştü
- 05.10.2022 - 17:19
- Güncelleme : 05.10.2022 - 17:25
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantıları kapsamında; Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri, Ankara'da bir araya geldi.
Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda bakanlık heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, başkanlık etti. Toplantı, 7 saat sürdü.
PKK ve FETÖ mensuplarının iadesi istendi
Toplantıda; PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin iade dosyaları gündeme getirilerek, terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi talep edildi.
İade talepleri daha önce reddedilen PKK mensubu isimler hakkındaki talepler de yeniden gündeme getirildi.
Listede üst düzey FETÖ üyeleri bulunuyor
Türkiye'nin İsveç'ten iade talepleri arasında; FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz bulunuyor.