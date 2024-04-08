Türkiye ve Kıbrıs'ta il il Ramazan Bayramı namazı saatleri Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13, Çanakkale'de 07.15, Iğdır'da 06.04'te kılınacak.

AA

11 ayın sultanı Ramazan'a veda...

İslam alemi mübarek Ramazan ayını uğurlarken Ramazan Bayramı'na kavuşmayı bekliyor.

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Bayram namazı ile 3 günlük bayram idrak edilecek.

Alfabetik sırada il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri ise şöyle:

Adana: 06.41

Adıyaman: 06.29

Afyonkarahisar: 06.59

Ağrı: 06.08

Aksaray: 06.45

Amasya: 06.37

Ankara: 06.49

Antalya: 07.00

Ardahan: 06.09

Artvin: 06.13

Aydın: 07.10

Balıkesir: 07.09

Bartın: 06.50

Batman: 06.17

Bayburt: 06.19

Bilecik: 07.00

Bingöl: 06.19

Bitlis: 06.13

Bolu: 06.54

Burdur: 07.01

Bursa: 07.04

Çanakkale: 07.15

Çankırı: 06.46

Çorum: 06.40

Denizli: 07.05

Diyarbakır: 06.21

Düzce: 06.55

Edirne: 07.13

Elazığ: 06.24

Erzincan: 06.23

Erzurum: 06.15

Eskişehir: 06.59

Gaziantep: 06.33

Giresun: 06.26

Gümüşhane: 06.22

Hakkari: 06.07

Hatay: 06.38

Iğdır: 06.04

Isparta: 07.00

İstanbul: 07.04

İzmir: 07.13

Kahramanmaraş: 06.34

Karabük: 06.49

Karaman: 06.49

Kars: 06.08

Kastamonu: 06.45

Kayseri: 06.39

Kilis: 06.34

Kırıkkale: 06.47

Kırklareli: 07.11

Kırşehir: 06.44

Kocaeli: 07.00

Konya: 06.52

Kütahya: 07.01

Malatya: 06.28

Manisa: 07.12

Mardin: 06.19

Mersin: 06.44

Muğla: 07.09

Muş: 06.15

Nevşehir: 06.42

Niğde: 06.43

Ordu: 06.28

Osmaniye: 06.37

Rize: 06.18

Sakarya: 06.58

Samsun: 06.34

Şanlıurfa: 06.27

Siirt: 06.14

Sinop: 06.39

Şırnak: 06.12

Sivas: 06.33

Tekirdağ: 07.10

Tokat: 06.34

Trabzon: 06.21

Tunceli: 06.23

Uşak: 07.04

Van: 06.08

Yalova: 07.03

Yozgat: 06.41

Zonguldak: 06.52

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)