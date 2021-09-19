Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı kapsamında hücum harekatı, hava indirme harekatı ve diğer kabiliyetler test edilecek.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 20-24 Eylül tarihlerinde tatbikat düzenleyecek.

KKTC'de gerçekleştirilecek tatbikatın adı, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" olarak belirlendi.

GENİŞ KATILIMLI TATBİKAT

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikatın icra safhasına, KKTC'den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği ile Türkiye'den Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ile katılım sağlanacak.

Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" 24 Eylül'de yapılacak.

TATBİKATIN KAPSAMI

Her yıl planlı yapılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı ile, KKTC Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin hava hücum harekatı, hava indirme harekatı ve muharebe arama kurtarma harekatı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek hedefleniyor.