Türkiye ve KKTC'nin ortak tatbikatı başladı

Cuma gününe kadar sürmesi planlanan tatbikat için unsurlar harekete geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başladı.

24 Eylül'e kadar sürecek tatbikat, Türkiye ve KKTC tarafından ortak gerçekleştiriliyor.

TATBİKATA KATILAN UNSURLAR

Askeri kaynaklara göre, tatbikatın icra safhasına, KKTC'den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği ile Türkiye'den Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı unsurları katılıyor.

Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü", 24 Eylül'de yapılacak.

KAPSAMI BELLİ OLDU

Her yıl planlı yapılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı ile, KKTC Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin hava hücum harekatı, hava indirme harekatı ve muharebe arama kurtarma harekatı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek hedefleniyor.