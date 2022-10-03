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    Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon mutabakat muhtırası imzalandı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 15:51
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    Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon mutabakat muhtırası imzalandı

    Türkiye, Akdeniz'deki kanuni haklarını korumak ve "deniz komşusu" Libya ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla kalabalık bir heyetle Libya'da.

    Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Libya'da bulunan heyetin başındaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la görüştü.

    Dışişleri Bakanı, ikili görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Hidrokarbon mutabakat muhtırası imzalandı

    Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını duyurdu.

    Çavuşoğlu, "Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Libya'dan bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız." dedi.

    Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon mutabakat muhtırası imzalandı #1


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