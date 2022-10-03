Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon mutabakat muhtırası imzalandı

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon mutabakat muhtırası imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

Türkiye, Akdeniz'deki kanuni haklarını korumak ve "deniz komşusu" Libya ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla kalabalık bir heyetle Libya'da.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Libya'da bulunan heyetin başındaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la görüştü.

Dışişleri Bakanı, ikili görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hidrokarbon mutabakat muhtırası imzalandı

Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını duyurdu.

Çavuşoğlu, "Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Libya'dan bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız." dedi.