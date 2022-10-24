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Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.
- 24.10.2022 - 15:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını 'merhaba asker' diyerek selamlayan Szalay-Bobrovniczky, şeref defterini imzaladı.
Askeri alanda iş birliği anlaşması
Baş başa görüşen Akar ve Szalay-Bobrovniczky, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
DHA'nın aktardığına göre görüşmelerin ardından Bakan Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.