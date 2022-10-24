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    Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.
    • 24.10.2022 - 15:21
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    Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

    Tören mangasını 'merhaba asker' diyerek selamlayan Szalay-Bobrovniczky, şeref defterini imzaladı.

    Askeri alanda iş birliği anlaşması

    Baş başa görüşen Akar ve Szalay-Bobrovniczky, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

    DHA'nın aktardığına göre görüşmelerin ardından Bakan Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

    Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı #1

    Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı #2

    Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı #3


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