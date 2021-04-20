Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi TBMM'de

Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması için TBMM'te teklif verdiklerini duyurdu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin liderliğini kabul eden Mısır ile ilişkiler düzeliyor.

Bir süredir iki ülkeden de karşılıklı pozitif açıklamalar geliyordu.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR GELİŞME DAHA

Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Türkiye-Mısır ilişkileriyle ilgili önemli bir açıklama geldi.

DOSTLUK GRUBU OLUŞTURULMASI İÇİN TBMM'YE TEKLİF VERİLDİ

Turan, Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye teklif verdiklerini açıkladı.

Öte yandan teklifle Türkiye ile Libya arasında da dostluk grubu oluşturulması öneriliyor.