Türkiye ve Mısır arasında tarım alanında iş birliği Türkiye ve Mısır arasında tarım alanında imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke arasında tarım ürünleri ticaretinin artırılması hedeflenirken bu kapsamda yatırım, teknoloji transferi ve tarımsal verimliliğin artırılması gibi konularda iş birliği artarak devam edecek.

AA

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret için dün Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

İki lider, görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

ANLAŞMA İMZALANDI

Toplantının ardından iki ülke arasında belli alanlarda iş birliği kapsamında 17 anlaşma yapılırken, tarım alanında da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Türkiye'nin Afrika ticaretinde ön planda olan Mısır'la ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 15 milyar dolar seviyesine çıkarılmasına odaklanılırken, bu kapsamda iki ülke arasındaki ticaretin tarım ürünlerini içerecek şekilde genişlemesi hedefleniyor.

İHRACATIN ARTMASI BEKLENİYOR

Türkiye geçen yıl Mısır'a 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu dönemde Mısır'dan yapılan ithalat 3,1 milyar dolar oldu. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 6,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın 7 ayında Mısır'a yapılan dış satım 1 milyar 904 milyon dolar, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat ise 1 milyar 911 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 3 milyar 815 milyon dolar olarak hesaplandı.

TARIMSAL VERİMLİLİK İÇİN TEKNİK İŞ BİRLİĞİ

İki ülke arasında tarım alanında imzalanan mutabakat zaptıyla tarım ürünleri ticaretinin artması hedeflenirken, kuraklığa dayanıklı tahıl çeşitlerinin ıslahı ve araştırılması ile sebze tohumu ve meyve fidanı üretimi alanında iş birliği yapılması planlandı.

Tarım ürünleri ticaretinin karşılıklı olarak arttırılması için gerekli tedbirlerin alınması, bu çerçevede her iki ülkenin tarımsal yatırım ve iş fırsatları konusunda görüş alışverişinde bulunulması kararlaştırıldı.

Başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere kuraklık, sıcaklık artışı, su kıtlığı gibi iki ülkeyi de ilgilendiren ve bölgeyi artan şekilde etkileyen küresel sorunlara ilişkin de iş birliğinde uzlaşıldı.

Tarım alanındaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak, teknoloji transferi ve tarımsal verimliliğin artırılmasında teknik işbirliği yapılacak, bu konularda bilgi, tecrübe ve uzman alışverişinde bulunulacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)