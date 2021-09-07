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    Türkiye ve Mısır'dan Ankara'da ikinci tur görüşmesi

    Türkiye ve Mısır'dan Ankara'da ikinci tur görüşmesi

    Mısırlı heyet, görüşmeler için Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlandı. Temaslarda, ilişkilerin karşılıklı fayda çerçevesinde ilerletilmesi hedefleniyor.
    • AA
    • 07.09.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 16:08
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    Devam eden siyasi istişareler kapsamında Kahire'den heyet Ankara'ya geldi.

    Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da başladı.

    HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır Siyasi istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda başladığı belirtildi.

    "KARŞILIKLI YARAR TEMELİNDE..."

    İlk günkü görüşmelerde ikili konuların ele alındığı, yarınki görüşmelerde ise bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü bildirilen açıklamada, "Tarafların ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde ilerletilmesini ve normalleştirilmesini amaçladığı belirtiliyor." ifadesi kullanıldı.

    Türkiye ve Mısır'dan Ankara'da ikinci tur görüşmesi VİDEO


    YENİ ADIMLARA KARAR VERİLECEK

    Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

    Türkiye ve Mısır dan Ankara da ikinci tur görüşmesi #1

    LİBYA, SURİYE, IRAK...

    Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadelerine yer verilmişti.

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