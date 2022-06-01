Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif'in ortak toplantısında iki ülke arasında 7 anlaşma imzalanırken, ülkeler arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedeflendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Ankara'da ağırladı.

İki lider, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından kameraları karşısına geçerek ortak basın toplantısı ve imza töreni düzenlendi.

7 anlaşma imzalandı

Açıklamalardan önce iki ülke arasında 7 işbirliği anlaşması imzalanan toplantıda Erdoğan ülkeler arasındaki ticaret hacmi hedefine dikkat çekti.

Hedef 5 milyar dolar

Erdoğan, "Hamdolsun ikili ticaretimizi salgına rağmen geliştirdik ve hacmi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardık. Hedefimiz 5 milyar dolardır.

İslamabad'da imzaladığımız ticaretten savunma sanayine kadar birçok altbaşlıkta sürdürülen yakın işbirliğimizin temelini sürdürüyor. Turizm, eğitim, lojistik, hizmet sektörlerinde işbirliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye ve Pakistan arasında 7 anlaşma imzalandı VİDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz Pakistan'ın kurulduğu 1947 yılından beri dostluk ve kardeşlik temelinde gelişmektedir.

Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 78. yılını idrak ediyoruz. İkili ilişkilerimiz, bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık.

Türkiye Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısının 7. toplantısının ülkemizde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Savunma sanayisinde iş birliği

Türkiye Pakistan ilişkilerini iki ülkenin tarihi, dostluğuyla mütenasip şekilde stratejik perspektifle daha da güçlendirmeye hazırız. Savunma sanayisi alanında somut işbirliği projelerinden memnuniyet duyuyoruz. İkisi Pakistan'da ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapımı tamamlanıyor.

FETÖ ile mücadele

Ekonomik işbirliğimizin lokomotifi olan iş insanlarımızı ve yatırımlarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.

FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Son dönemde artan terör saldırılarından şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan terörizme karşı Pakistan'ın mücadelesini mutlaka başarıyla sürdüreceğine inanıyorum. Afganistan'ın kalıcı istikrarı, düzensiz göç dalgaların önüne geçilmesinde Pakistan kritik önemlidir.

Afganistan'a yapılan yardımlar

Türkiye olarak Afganistan'a 4 bin tondan fazla 4 iyilik treni yolladık. 5. tren için hazırlıklarımız devam ediyor. Keşmir sorununun da Keşmirli kardeşlerimizin meşru beklentileri doğrultusunda ve BM kararları çerçevesinde çözümüne desteklerimizi sürdürüyoruz."