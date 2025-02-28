Türkiye ve Rusya enerjide gelecekteki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, görüşmeyle alakalı, "Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak mevcut projelerin ilerleyişini ve gelecekteki iş birliği fırsatlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Novak ile görüşmesinde bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: