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    Türkiye ve Suudi Arabistan, çeşitli alanlarda iş birliğini görüşecek

    Türkiye ve Suudi Arabistan, çeşitli alanlarda iş birliğini görüşecek

    Suudi Veliaht Prensi bin Selman, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacak. İkili ve heyetlerararası görüşmelerde 10 alanda iş birliği ele alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 10:13
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenlemiş, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusu görüşülmüştü.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iadeiziyaret kapsamında çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.

    Veliaht Prens bin Selman Ankara'ya geliyor

    Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz." dedi.

    Yeni dönemle birlikte Ankara-Riyad hattında hareketli günler yaşanırken, karşılıklı siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları bir kez daha masada olacak.

    İkili ilişkilerin yüksek seviyelere taşınması masada

    Selman'ın resmi ziyareti çerçevesinde hem ikili hem de heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilecek.

    Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yüksek seviyelere taşınması konusu etraflıca ele alınacak. Ayrıca çeşitli alanlarda iş birliği de gündeme gelecek.

    10 sektöre yatırım planı

    İş birliklerinin değerlendirileceği alanlar; sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans, ticaret, turizm, müteahhitlik, gayrimenkul gibi kritik sektörler olarak sıralandı.

    Türkiye ve Suudi Arabistan, çeşitli alanlarda iş birliğini görüşecek #1

    Anlaşmalar imzalanması bekleniyor

    Al Jazeera'nın aktardığına göre, Veliaht Prens bin Selman'ın ziyareti sırasında çeşitli anlaşmalara imzaların atılması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullandı.


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