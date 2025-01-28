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Haber Merkezi

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayiinin yıllar boyu süren çalışmaları sonucu üretilen SİHA'lar, Türk ordusunun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

6 MİLYAR DOLARLIK YENİ ANLAŞMA GELİYOR

Türkiye, savunma sanayiini büyütme hedefleri doğrultusunda Suudi Arabistan ile 6 milyar dolarlık bir silah anlaşması yapmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'e konuşan yetkililer, savaş gemileri, tanklar ve füze sistemlerini kapsayan anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayında Suudi Arabistan’a yapması beklenen ziyarette imzalanabileceğini belirtti.

ALTAY VE KAAN İÇİN SIRADALAR

Suudi Arabistan, 2023’te Türk şirketi Baykar’dan insansız hava araçları satın almıştı.

Şimdi ise Riyad’ın, Türkiye’nin Altay ana muharebe tankı ve KAAN savaş uçağı geliştirme programı gibi projelerde de ortaklık kurmayı hedeflediği bildiriliyor.

ORTAK PROJELER YAKINDA

İddialara göre Türkiye, Suudi Arabistan’a Altay ana muharebe tanklarını füze savunma sistemleriyle birlikte satmayı planlıyor.

Ayrıca Riyad’ın, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN için oluşturulan geliştirme programına katılmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer, projeye başka ülkelerin de katılabileceğini ifade ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün yaptığı ziyarette anlaşmanın detaylarının konuşulacağı ifade edildi.

100 ADET KAAN İSTİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari ve Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud’un da yer aldığı heyeti geçtiğimiz gün İstanbul'da ağırladı.

3 gün süren görüşmelerde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KAAN savaş uçağıyla ilgili görüşmelerin de gerçekleştirildiği öğrenildi.

Türk ve Suudi heyetleri arasında yapılan görüşmelerde, 2030 yıllara yönelik 100 adet KAAN savaş uçağı alımı değerlendirildiği belirtildi.

60 ADET AKINCI İÇİN İMZALAR ATILMIŞTI

KAAN savaş uçağı ile ilgilenen Suudi Arabistan yetkilileri, Türkiye ile insansız hava araçları almak için de başvuruda bulunmuştu.

BAYKAR, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile AKINCI TİHA tedarikine yönelik 3.1 milyar dolar tutarında rekor bir sözleşme imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'a toplam 60 adet AKINCI TİHA satışının yapılacağı belirtilmişti.