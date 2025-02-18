Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi resmi törenle karşıladı.

İkili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende "Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır." açıklamasında bulundu.

İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy huzurunda, iki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı.

Zelenskiy, konuşmasında özellikle eğitim anlaşmasına büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

MEDYA İLETİŞİM ALANINDA ANLAŞMA

İlk anlaşma medya ve iletişim alanında imzalandı. Anlaşmaya İletişim Başkanı Fahrettin Altun imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imzaladı.

EĞİTİM ALANINDA MUTABAKAT

İkinci anlaşma ise eğitim alanında gerçekleşti. Bu anlaşmaya da Türkiye adına Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin imza attı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imza attı.

ORTAK ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, baş başa görüşmelerin ve çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.







