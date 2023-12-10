Türkiye ve Yunanistan arasındaki yatırımlarda yeni dönem: İş birliği artacak Türkiye ile Yunanistan'ın yatırım ofislerinin imzaladığı mutabakatla, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmalar yapılacak.

AA

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiyrakos Miçotakis, 6 yılın ardından Atina'da bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Yunan adalarına vize kararı gibi birçok alanda iş birliği kararı alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin küresel yatırımlardan aldığı payı artırmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Amerika'dan Uzak Doğu’ya kadar dünyanın birçok ülkesi ve bölgesine yönelik çalışmalar yapılırken, bu ülkelerde Türkiye'deki yatırım ortamıyla ilgili gelişmeler ve atılan adımlar anlatılıyor.

Yeni yatırımlar

Bu çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Enterprise Greece arasında mutabakat imzalandı.

Bu mutabakatla iki ülke, uluslararası doğrudan yatırımlar alanında yeni bir iş birliği dönemini başlatmış oldu.

Mutabakat, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde iş birliği yapmasını da içeriyor.

Doğrudan temas artırılacak

Mutabakat kapsamında, karşılıklı yatırımlarda, her iki tarafın yararına olacak şekilde iş birliği geliştirilecek. Türkiye ile Yunanistan iş çevreleri arasındaki doğrudan temas artırılacak.

Karşılıklı fayda sağlayacak yatırımlar teşvik edilecek, yatırıma elverişli ortam oluşturulacak ve buna ilişkin çalışmalar hızlandırılacak.

Ortak girişimler ve yatırım projelerine karşılıklı katılım gibi faaliyetler dahil olmak üzere, ticari kuruluşlar tarafından yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca ekonomik kalkınmaya yönelik fuar, sergi ve iş toplantıları hakkında iki ülke yatırımcıları karşılıklı olarak bilgilendirilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)