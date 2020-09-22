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    Türkiye ve Yunanistan görüşmelere İstanbul'da devam edecek

    Türkiye ve Yunanistan görüşmelere İstanbul'da devam edecek

    Reuters'ın aktardığına göre Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da devam ettirmek konusunda anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 18:33
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    Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde çıkarlarından vazgeçmeyeceğini her fırsatta dile getiren Türkiye, diyalog konusunda da en başından beri istikrarlı tutumunu sürdürüyor.

    Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştığını aktardı.

    GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

    Reuters'ın aktardığı haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakın zamanda İstanbul'da yapılacak" açıklamasında bulunduğu ifade edildi.

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin İstanbul'da olacağı belirtildi.

    Türkiye ve Yunanistan görüşmelere İstanbul da devam edecek #1

    ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ilişkin, "İstikşafi görüşmeler başlayabilir dedik. Çerçeve ve prensiplerin belli olması gerekir. Neyi konuşacağımız belli olmalı. Ajansın geçtiği şekilde yer belirleme söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Çelik, Yunanistan'la istikşafi görüşmelere ilişkin "Türkiye için görüşmelere başlamak açısından hiçbir sorun yoktur." dedi.

    Türkiye ve Yunanistan görüşmelere İstanbul da devam edecek #2

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