Türkiye ve Yunanistan, güven artırıcı önlemleri ilerletecek Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantısında, bir 'iletişim noktası mekanizması kurulmasında mutabık kaldıklarını açıkladı.

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AA & Ensonhaber

Türk ve Yunan heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nınsosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke heyetleri arasındaki bugünkü toplantı Ankara'da Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Güven artırıcı önlemler yeniden hayata geçiriliyor

Heyetlerin büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan "güven arttırıcı önlemler"in 2024 boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

Ortak bir "iletişim noktası" kurulacak

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: