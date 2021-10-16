Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri

Türkiye, dış politikada kararlı bir şekilde menfaatlerini korumayı sürdürürken, askeri teçhizatları yetersiz olmasına rağmen Yunanistan'ın tehditleri devam ediyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası arenada haklarını koruması, Yunanistan ve Avrupa ülkelerini rahatsız ediyor.

Türkiye'nin kararlı bir şekilde menfaatlerini savunması sonucunda, birçok ülke çareyi kışkırtmalarda ve hukuksuz davranışlarda arıyor.

Yunanistan, son zamanlarda ABD ve Fransa ile silah anlaşmaları yaparak, Türkiye'nin ısrarcı ve aktif dış politikasını durdurmaya çalışmasına rağmen, Türkiye İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere envanterinde bulundurduğu birçok yerli ve milli teçhizatla kararlılığını sürdürüyor.

Son zamanlarda Türkiye'nin savunma sektöründeki nitelik ve nicelik olarak üstünlüğünü koruyarak arttırması, askeri gücünün de dışa bağımlılığının azaltmasını sağlıyor.

ASKERİ PERSONEL

TÜRKİYE

355.000

YUNANİSTAN

200.000

SAVUNMA BÜTÇESİ

TÜRKİYE

17.3 milyar dolar

YUNANİSTAN

11.7 milyar dolar

TOPLAM UÇAK

TÜRKİYE

1.056

YUNANİSTAN

625

SAVAŞ UÇAĞI

TÜRKİYE

206

YUNANİSTAN

187

HELİKOPTER

TÜRKİYE

471

YUNANİSTAN

270

TAARUZ HELİKOPTERİ

TÜRKİYE

104

YUNANİSTAN

29

TANK

TÜRKİYE

3.045

YUNANİSTAN

1.344

ZIRHLI ARAÇ

TÜRKİYE

11.630

YUNANİSTAN

3.845

DENİZALTI

TÜRKİYE

12

YUNANİSTAN

11

FIRKATEYN

TÜRKİYE

16

YUNANİSTAN

13

KORVET

TÜRKİYE

10

YUNANİSTAN

YOK