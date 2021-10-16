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    Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri

    Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri

    Türkiye, dış politikada kararlı bir şekilde menfaatlerini korumayı sürdürürken, askeri teçhizatları yetersiz olmasına rağmen Yunanistan'ın tehditleri devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 00:26
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 00:39
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    Türkiye'nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası arenada haklarını koruması, Yunanistan ve Avrupa ülkelerini rahatsız ediyor.

    Türkiye'nin kararlı bir şekilde menfaatlerini savunması sonucunda, birçok ülke çareyi kışkırtmalarda ve hukuksuz davranışlarda arıyor.

    Yunanistan, son zamanlarda ABD ve Fransa ile silah anlaşmaları yaparak, Türkiye'nin ısrarcı ve aktif dış politikasını durdurmaya çalışmasına rağmen, Türkiye İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere envanterinde bulundurduğu birçok yerli ve milli teçhizatla kararlılığını sürdürüyor.

    Son zamanlarda Türkiye'nin savunma sektöründeki nitelik ve nicelik olarak üstünlüğünü koruyarak arttırması, askeri gücünün de dışa bağımlılığının azaltmasını sağlıyor.

    ASKERİ PERSONEL

    TÜRKİYE

    355.000

    YUNANİSTAN

    200.000

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #1

    SAVUNMA BÜTÇESİ

    TÜRKİYE

    17.3 milyar dolar

    YUNANİSTAN

    11.7 milyar dolar

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #2

    TOPLAM UÇAK

    TÜRKİYE

    1.056

    YUNANİSTAN

    625

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #3

    SAVAŞ UÇAĞI

    TÜRKİYE

    206

    YUNANİSTAN

    187

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #4

    HELİKOPTER

    TÜRKİYE

    471

    YUNANİSTAN

    270

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #5

    TAARUZ HELİKOPTERİ

    TÜRKİYE

    104

    YUNANİSTAN

    29

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #6

    TANK

    TÜRKİYE

    3.045

    YUNANİSTAN

    1.344

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #7

    ZIRHLI ARAÇ

    TÜRKİYE

    11.630

    YUNANİSTAN

    3.845

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #8

    DENİZALTI

    TÜRKİYE

    12

    YUNANİSTAN

    11

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #9

    FIRKATEYN

    TÜRKİYE

    16

    YUNANİSTAN

    13

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #10

    KORVET

    TÜRKİYE

    10

    YUNANİSTAN

    YOK

    Türkiye ve Yunanistan ın askeri güçleri #11

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