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- Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri
- Haber Merkezi
- 16.10.2021 - 00:26
- Güncelleme : 16.10.2021 - 00:39
Türkiye'nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası arenada haklarını koruması, Yunanistan ve Avrupa ülkelerini rahatsız ediyor.
Türkiye'nin kararlı bir şekilde menfaatlerini savunması sonucunda, birçok ülke çareyi kışkırtmalarda ve hukuksuz davranışlarda arıyor.
Yunanistan, son zamanlarda ABD ve Fransa ile silah anlaşmaları yaparak, Türkiye'nin ısrarcı ve aktif dış politikasını durdurmaya çalışmasına rağmen, Türkiye İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere envanterinde bulundurduğu birçok yerli ve milli teçhizatla kararlılığını sürdürüyor.
Son zamanlarda Türkiye'nin savunma sektöründeki nitelik ve nicelik olarak üstünlüğünü koruyarak arttırması, askeri gücünün de dışa bağımlılığının azaltmasını sağlıyor.
ASKERİ PERSONEL
TÜRKİYE
355.000
YUNANİSTAN
200.000
SAVUNMA BÜTÇESİ
TÜRKİYE
17.3 milyar dolar
YUNANİSTAN
11.7 milyar dolar
TOPLAM UÇAK
TÜRKİYE
1.056
YUNANİSTAN
625
SAVAŞ UÇAĞI
TÜRKİYE
206
YUNANİSTAN
187
HELİKOPTER
TÜRKİYE
471
YUNANİSTAN
270
TAARUZ HELİKOPTERİ
TÜRKİYE
104
YUNANİSTAN
29
TANK
TÜRKİYE
3.045
YUNANİSTAN
1.344
ZIRHLI ARAÇ
TÜRKİYE
11.630
YUNANİSTAN
3.845
DENİZALTI
TÜRKİYE
12
YUNANİSTAN
11
FIRKATEYN
TÜRKİYE
16
YUNANİSTAN
13
KORVET
TÜRKİYE
10
YUNANİSTAN
YOK