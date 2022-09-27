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    Türkiye, Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi

    Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Kubicki'nin hadsiz ifadeleri üzerine Bakanlığa çağrıldı.
    • 27.09.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 14:23
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    Türkiye, Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi

    Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tepki çeken ifadelere imza attı.

    Kubicki, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Erdoğan hakkında hakaretamiz ifadeler kullandı.

    Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Bunun üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    AA'nın aktardığına göre, Büyükelçi'ye, Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakaretamiz ifadelerine duyulan güçlü tepki iletildi.

    Dışişleri: Siyasi ahlaktan tamamen yoksun

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur." dedi.

    "Bayağılığını gözler önüne seriyor"

    Bilgiç, "Bu yakışıksız ifadeler, esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir." ifadesini kullandı.

    Tepki, Alman elçiye iletildi

    Sözcü Bilgiç, "Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir." diye ekledi.

    Türkiye, Wolfgang Kubicki nin Cumhurbaşkanı Erdoğan la ilgili sözlerine tepki gösterdi #1


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