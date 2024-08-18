Türkiye yangınlarla savaşıyor: 5 bölgede söndürme çalışması Orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 bölgede dedam eden yangınlara müdahalenin devam ettiğini ve kısa sürede güzel haber vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi

Yaz ayları yine yangınsız geçmedi...

Kuru hava ve insan etkileri yine ormanlarımızı alevlere teslim etti.

Bu kapsamda Türkiye'nin birçok noktasında yangınlarla mücadele var.

Konu hakkında sık sık yapılan bilgilendirme açıklamalarına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir yenisini daha ekledi.

5 BÖLGEDE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yumaklı mücadelenin nerelerde devam ettiğini aktardı.

İzmir'de konuşan Yumaklı, "Devam eden diğer 5 yangın var. Burada da güzel haberler vermek istiyorum. İzmir Menderes'ten başlayalım, baraj yanından. Onun enerjisi düşürüldü. Şu anda 4 uçak, 11 helikopterle çok yoğun bir şekilde karadan da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Kontrol altına alınmaya en yakın olan yangınlardan bir tanesi bu." dedi.

YANGINLARDA ENERJİ DÜŞTÜ

Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Diğeri Aydın Bozdoğan. 5 uçak 11 helikopterle ve çok ciddi bir kara ekibiyle 3 gündür devam eden bir yangın burası. Çok ciddi bir mücadele verildi. Çünkü bayrak direğini bile adeta yerinden sökercesine bir rüzgar vardı orada. Ama buna rağmen arkadaşlarımız hakikaten üstün ve cansiperane bir müdahaleyle burayı da belli bir olgunluğa getirdiler.

Buraya gelmeden önce tekrar görüştüm arkadaşlarla. Burası da kontrol altında bilgisi verilmeye en yakın olan hatta kısmen kontrol altında diyebileceğimiz yangınlardan bir tanesi. Hatırlarsanız, buranın bizi çok endişelendirdiğini söylemiştim.

Manisa Gördes'te de çok uzun ve geniş alana bir hat şeklinde yayılmış şiddetli rüzgar sebebiyle bir yangın söz konusuydu. Burada da 1 uçak 10 helikopter ki çok ciddi de bir kara gücüyle müdahale devam ediyor. Buranın da yine enerjisi ciddi bir şekilde düşürüldü. Sadece bir noktası kaldı. Oraya odaklandı arkadaşlar. Burası da yine kontrol edildi bilgisi verilmeye en yakın olan yangınlardan bir tanesi. Sanıyorum gün içerisinde ya da akşam üstüne doğru bir güncelleme yapacağız buralarla ilgili.

"5 BÖLGEDEN DE GÜZEL HABERLER GELECEK"

Diğeri Karabük Ovacık. Burada da 2 helikopterle birlikte ulaşılamayan kayalık alanlar. Enerjisi çok ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Zaman zaman tütmeler görülebilir. Bunlar soğutmalardan da kaynaklanıyor. Burası da yine kontrol edildi bilgisi verilmeye yakın yangınlardan bir tanesi.

Son olarak Uşak Eşme. Burada da 4 helikopter ve yine kara ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Buranın da enerjisi ciddi bir şekilde düşürüldü. Burada da tek bir nokta kaldı. Arkadaşlarımız buraya yoğunlaşmış vaziyetteler.

Dediğim gibi bu kalan 5 yangınla kontrol edildi bilgisi vermediğimiz ama kontrol edildiğiye en yakın olan bu 5 yangının da inşallah gün içerisinde ya da akşam üzerine doğru net bilgilerini vermiş olacağız.

"TOPYEKUN BİR MÜCADELE VAR"

1839 yılında kurulmuş Orman Genel Müdürlüğünün bu devletin kadim kurumlarından bir tanesinin ormanlarla ilgili, yeşil vatanla ilgili yapmış olduğu savunmanın yeşil vatanı koruma anlamında gösterdiği çabanın, cesaretin, fedakarlığın burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. 25 bin çalışanımız, 105 helikopterimiz, uçaklarımız, 14 İHA'mız var.

Gönüllülerimiz var yani topyekûn bir mücadele. Biz şu ana kadar bu yeşil vatan savunmasında kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle yerel yönetimler, belediyeler hiçbir siyasi ayrım da yapmıyorum burada yanımda olan herkesle birlikte bir mücadele yürüttük.

Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz çıkan yangını söndürmeye odaklandık. Bunun dışında hiçbir şey konuşmadık, söylemedik. Vatanımızı korumak üzere çalıştık, çabaladık hep birlikte. En önemlisi de bizlere dualarıyla destek veren milletimiz.