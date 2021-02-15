Türkiye yasta: Şehitlerimizi uğurluyoruz

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da kalleşçe şehit edilen 13 şehidimizin cenazeleri memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor. Törenlerde gözyaşı ve acı hakim.

Hain terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine kaçırılarak katledilen şehitlerimiz, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Katliamda, Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Polis Memuru Sedat Yabalak, Jandarma Astsubay Semih Özbek, Polis Memuru Vedat Kaya, Jandarma er Süleyman Sungur, Uzman erbaş Mevlit Kahveci, Topçu er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, sivil Muhammet Salih Kanca şehit edildi.

3 kişinin kimlik belirleme çalışmaları ise henüz devam ediyor.

ŞEHİT VEDAT KAYA'NIN CENAZE TÖRENİ

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından Mardin`e getirildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı baba evine getirilen şehit için burada helallik alındı.

Şehidin cenazesi daha sonra tören mangasının omuzunda merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi`ne getirilerek, katafalka konuldu, özgeçmişi okundu.

ŞEHİT SÜLEYMAN SUNGUR'UN CENAZE TÖRENİ

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından 27 yaşındaki jandarma er Süleyman Sungur, Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandıktan sonra Türk bayrağına sarılı tabutuyla, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Şehit Sungur`un cenazesi, Barış Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli şehit Sungur'un cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

ŞEHİT AYDIN KÖSE'NİN CENAZE TÖRENİ

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse, memleketi Adıyaman`ın Kahta İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahta Devlet Hastanesi morgundan ilçeye bağlı Salkımbağ köyüne getirilen şehit Köse`nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Eyüp Sultan Camisi`nin avlusuna getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Pakdemirli, tören alanındaki konuşmasında, şehit yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

ŞEHİT SEDAT YABALAK'IN CENAZE TÖRENİ

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Sedat Yabalak için memleketi Mersin`in Bozyazı ilçesindeki Tekeli Camisi`nde tören düzenlendi.

Törene katılan şehidin kızı 7 yaşındaki Zeynep Sena Yabalak, babasının tabutuna gelerek selam verdi.

ŞEHİT MUHAMMET SALİH KANCA'NIN CENAZE TÖRENİ

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Muhammet Salih Kanca`nın (38) cenazesi, memleketi Samsun`un İlkadım ilçesi Büyük Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığındaki şehitliğe toprağa verildi.

Büyük Cami avlusunda düzenlenen törende, şehidin tabutunun üzerine ailesi tarafından Fenerbahçe forması koyuldu.

ŞEHİT HÜSEYİN SARI'NIN CENAZE TÖRENİ

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından, tarihi Ulu Camiine getirildi.

ŞEHİT ÜMİT GICIR'IN CENAZE TÖRENİ

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır`ın (35) cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Malatya Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla Balıkesir Havaalanına getirildi.

Şehidin cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi'ne taşındı.

Gıcır`ın naaşı, mahalle meydanında öğle namazını müteakip İl Müftüsü Ramazan Topcan`ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Çandır Mahallesi Mezarlığı`na götürülerek defnedildi.