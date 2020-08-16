Türkiye Yavuz gemisi için yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye Yavuz gemisi için yeni NAVTEX ilan etti

Uzun süredir Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan Yavuz sondaj gemisi için yeni NAVTEX yayınlandı.

Türkiye uzun süredir Doğu Akdeniz'de sondaj gemileriyle faaliyet göstermekte.

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri gösteren Yavuz gemisi için yeni bir NAVTEX yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı.

Söz konusu NAVTEX, Yavuz’un şuan görev yaptığı sahadaki faaliyet süresini 15 Eylül’e kadar uzatıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacak.Doğu Akdeniz'deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak





UYARILARDA DA BULUNULDU

Türkiye, Navtex duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" notuyla uyarıda bulundu.

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak. Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyeti 15 Eylül'de sona erecek.

NAVTEX NEDİR

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.



