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- Türkiye Yavuz gemisi için yeni NAVTEX ilan etti
Türkiye Yavuz gemisi için yeni NAVTEX ilan etti
- Haber Merkezi
- 16.08.2020 - 01:56
Türkiye uzun süredir Doğu Akdeniz'de sondaj gemileriyle faaliyet göstermekte.
Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri gösteren Yavuz gemisi için yeni bir NAVTEX yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı.
Söz konusu NAVTEX, Yavuz’un şuan görev yaptığı sahadaki faaliyet süresini 15 Eylül’e kadar uzatıyor.
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacak.Doğu Akdeniz'deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak
UYARILARDA DA BULUNULDU
Türkiye, Navtex duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" notuyla uyarıda bulundu.
Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak. Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyeti 15 Eylül'de sona erecek.
NAVTEX NEDİR
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.