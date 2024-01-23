Türkiye yerel seçime gidiyor: AK Parti'de ilçe adayları mesaisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda ilçe adayları üzerinde çalışıldığı öğrenilirken, Ankara ilçe adaylarının ise bu hafta açıklanması bekleniyor.

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Türkiye, yerel seçim havasına girdi...

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, iradesini ortaya koyacak.

Bu kapsamda da siyasi partilerin büyükşehirlerde aday belirleme süreci tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve ilçe adaylarını açıklayan AK Parti'de ise henüz mesai bitmedi.

İl belediye başkan adaylarının tanıtımı biterken sırada ilçe belediye başkan adayları var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisini sürdürdü.

Ankara ve İzmir için hazırlıklar sürüyor

Erdoğan’ın başkanlık yaptığı üst kurul toplantısında Ankara, Gaziantep, Van ve Adana’nın ilçe belediye başkan adayları ele alındı.

Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adayları için hazırlıklar sürerken AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının çarşamba ya da perşembe günü açıklaması bekleniyor.

İttifakta son durum

AK Parti'de Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile ittifak görüşmeleri de sürüyor.

Beyanname 30 Ocak'ta

AK Parti seçim beyannamesini ise 30 Ocak’ta Ankara’da açıklayacak.

Beyannamede, partinin yol haritası seçmene anlatılacak.

8 başlıktan oluşan beyannamenin, depreme dirençli güvenli şehirler temasıyla sunulması bekleniyor.