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Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları..

Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Başta Ankara ve İzmir olmak üzere işte netleşen adayların tam listesi...