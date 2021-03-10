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    Türkiye - Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi açıklandı

    Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki istişari görüşmelerin 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Atina’da yapılacağını duyurdu.
    • AA
    • 10.03.2021 - 19:16
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 19:34
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    Türkiye - Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi açıklandı

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin bir sonraki turunun 16-17 Mart tarihleri arasında Atina'da düzenleneceğini açıkladı.

    Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

    ÖNCEKİ TUR İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

    İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

    Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.

    Görüşmelerin bir önceki (61.) turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti.

    Türkiye - Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi açıklandı #1

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