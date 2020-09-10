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    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı tamamlandı

    Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 19:03
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 19:03
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    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı tamamlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında yapıldı.

    Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

    Müteakip toplantının gelecek günlerde günlerde icra edilmesinin planlandığı açıklandı.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILDI

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır."

    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı tamamlandı #1

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