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    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9'uncusu yapıldı

    MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun NATO Karargahı'nda icra edildiğini duyurdu.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 17:42
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    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9'uncusu yapıldı

     

    Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantılar devam ediyor.

    9'UNCU TOPLANTI YAPILDI

    Bu kapsamda toplantıların 9'uncusu NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9 uncusu yapıldı #1

     

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