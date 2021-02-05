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- Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9'uncusu yapıldı
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9'uncusu yapıldı
MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun NATO Karargahı'nda icra edildiğini duyurdu.
- DHA
- 05.02.2021 - 17:42
Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantılar devam ediyor.
9'UNCU TOPLANTI YAPILDI
Bu kapsamda toplantıların 9'uncusu NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.