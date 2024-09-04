Türkiye, Yunanistan sınırında göçmen toplamaya devam ediyor 8 yıl önce Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmayla verilen Türkiye'ye vize serbestisi sözü yerine getirilmemesine rağmen Türkiye'den Yunanistan sınırı üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler yakalanarak Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim ediliyor.

Haber Merkezi

Türkiye konumu gereği Asya ve Avrupa arasında köprü durumunda.

Bu nedenle göçmenlerin en çok kullandığı göç yolu Türkiye üzerinden geçiyor.

Suriye'de 2011'den bu yana süren iç savaşla birlikte milyonlarca Suriyelinin göçmen konumuna düşmesiyle bu göç yolu tarihin en işlek haline geldi.

Bu süreçte Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Göçmen Anlaşması imzalandı.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun önderliğinde Brüksel'de imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin, Suriyeli mülteciler dahil olmak üzere Avrupa'daki tüm yasa dışı göçmenleri geri alması kararlaştırıldı.

Bunun karşılığında ise Türkiye'ye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerini hızlandırılma ve Türk vatandaşlarına da vize serbestisi sözü verildi.

AVRUPA SÖZÜNÜ TUTMADI

Anlaşmanın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bu sözde durulmadı.

Buna rağmen Türkiye, hem ülkede bulunan hem de Türkiye'yi geçiş için kullanan tüm göçmenleri Avrupa'ya açılan sınırlarda ve Ege Denizi'nde durdurarak yakalıyor.

TÜRKİYE GÖÇMEN GEÇİŞİNE İZİN VERMİYOR

Sahil Güvenlik ve diğer görevli tüm güvenlik güçleri Avrupa'ya geçişe izin vermedikleri göçmenleri yakalayarak Göç İdaresi Başkanlığına teslim ediyor.

Bu kapsamda sık sık konu hakkındaki veriler açıklanıyor.

Son olarak Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de 3024'ün 8 ayında 12 bin 791 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

DAVUTOĞLUN'NUN 8 YIL ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMASI

Tüm bu süreçte ise dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 2016'daki şu sözleri akıllardan çıkmadı: